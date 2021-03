골프존문화재단 "2억2000만원 규모 이웃사랑 행복나눔~"

"코로나19로 경제적 어려움에 겪는 지역사회 소외계층을 위하여."

골프존문화재단의 ‘코로나19 극복, 골프존이웃사랑 행복나눔’ 행사다. 10일 대전 조이마루에서 열린 후원식에서 "총 2억200만원 규모의 생필품 키트를 지원하는 사업을 진행한다"고 발표했다. 골프존문화재단과 대전광역시자원봉사지원센터, 각 지역의 시ㆍ군청 등이 공동 주관한다. 올 한 해 동안 홀수월은 대전 지역, 짝수월은 용인, 제주, 순천 지역 등으로 나눠 실시한다.

매월 독거노인, 차상위계층, 결손가정 약 350가구에 1800만원 상당의 생필품 키트를 준다. 지역 내 마트에서구입한 제품으로 시ㆍ군청, 봉사지원센터 등을 통해 각 가정에 전달한다. 김영찬 이사장은 "코로나19가 장기화되면서 경제적으로 힘든 시기를 보내고 있는 이웃들에게 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 따듯한 온기와 희망을 전할 수 있도록 노력할 계획"이라고 했다.