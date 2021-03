인도중앙은행, 마힌드라 감자 승인…'쌍용차 P플랜' 한숨 돌렸다

[아시아경제 이관주 기자] 쌍용차의 P플랜이 인도중앙은행(RBI)의 승인으로 한고비를 넘기게 됐다.

10일 업계에 따르면 쌍용차는 이날 대주주인 인도 마힌드라로부터 'RBI가 마힌드라의 쌍용차 보유 지분 감자를 승인했다'는 내용의 공문을 받은 것으로 전해졌다.

특히 공문에는 쌍용차가 단기법정관리인 P플랜 돌입을 위해 마힌드라의 지분 75%를 25% 수준으로 낮추는 감자를 제안한 것에 동의한다는 내용이 담긴 것으로 알려졌다.

마힌드라는 쌍용차의 P플랜 돌입을 위한 지분 및 채권 삭감을 동의하는 조건으로 RBI의 승인을 내걸었다. 하지만 인도 정부는 자국 기업이 해외 보유 지분을 매각할 시 규정된 제한선(25%)을 위반한 것이라고 불허해왔다.

이로 인해 쌍용차의 새 주인 찾기에 난항이 예상됐으나, RBI가 감자를 승인하면서 쌍용차의 P플랜 돌입에도 한숨 돌리게 됐다.

쌍용차는 이번 승인을 토대로 HAAH오토모티브와 투자 계약을 맺고, 회생 계획안을 전체 채권자에게 공개해 P플랜 돌입을 위한 동의를 받는다는 계획이다.

P플랜에는 감자를 통해 대주주인 마힌드라 지분율을 낮추고 HAAH오토모티브가 2억5000만달러 규모의 유상증자에 참여해 대주주(51%)로 올라서는 내용이 담긴 것으로 알려졌다.

다만 HAAH오토모티브가 쌍용차 인수를 최종 확정할지는 미지수다. HAAH오토모티브는 쌍용차의 새 주인이 되려는 의지는 강하지만 3700억원 규모의 공익 채권을 부담스러워하는 것으로 전해졌다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr