오후 6시 기준 코로나19 신규 확진자 382명…내일도 400명대 예상

[아시아경제 이관주 기자] 10일 0시부터 오후 6시까지 발생한 코로나19 확진자가 총 382명으로 집계됐다. 전날 같은 시간 집계된 370명보다 12명 더 많다.

확진자가 나온 지역은 수도권이 281명(73.6%), 비수도권이 101명(26.4%)이다. 시도별로는 경기 151명, 서울 114명, 강원 28명, 울산 23명, 인천 16명, 부산 14명, 경북 10명, 경남 8명, 충북 6명, 대구 3명, 전북·충남·제주 각 2명, 광주·대전·전남 각 1명이다. 세종에서는 아직 확진자가 나오지 않았다.

하루 집계를 마감하는 자정까지 시간이 남은 만큼 11일 0시 기준으로 발표될 신규 확진자 수는 이보다 더 늘어 400명대 중후반을 기록할 것으로 전망된다.

신규 확진자는 최근 다시 증가하는 양상이다. 최근 1주일(3월4일∼10일)간 신규 확진자는 일별로 424명→398명→418명→416명→346명→446명→470명 등 일평균 417명꼴로 발생했다.

특히 '사회적 거리두기' 단계 조정의 핵심 지표인 주간 일평균 지역발생 확진자는 399.9명으로 사실상 400명에 달해 2.5단계(전국 400명∼500명 이상) 범위에 들어왔다.

