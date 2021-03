부산銀, 각급 학교 위·수탁 강사에 긴급생활안전자금 지원

[아시아경제 김효진 기자] BNK부산은행은 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 부산시 각급 학교 위·수탁 강사에 긴급생활안정자금을 지원한다고 10일 밝혔다.

부산은행은 이에 따라 이날 본점에서 부산시교육청과 ‘각급 학교 위·수탁강사 긴급생활안정자금 2차 지원을 위한 업무협약’을 체결했다.

지원대상은 2020년도 부산시 각급 학교와 위·수탁 계약이 체결된 방과 후 학교강사 및 특기적성 강사다.

부산은행은 지난해 5월에도 부산시교육청과 업무협약을 맺고 부산광역시 위·수탁 강사를 대상으로 긴급생활안정자금 대출을 저금리로 지원한 바 있다.

올해는 대출한도를 1인당 500만원에서 1000만원으로 확대했다.

고객의 신용등급에 따라 대출한도 및 금리를 달리 적용하는 기존 신용대출 상품과 달리, 은행 내부 심사를 거쳐 신용등급별 차등 없이 대출한도 1000만원, 연 3.30%(고정금리)의 저금리 대출을 지원할 계획이다.

또한 대출심사 시 별도 소득 증빙자료 제출 없이 신용평가사 추정소득 산출 시스템을 활용하는 등 절차도 간소화했다. 이달 말부터 부산시 각급 학교와 체결된 ‘위·수탁 계약 확인서’를 지참 후 부산은행 각 영업점 또는 부산은행 모바일뱅킹을 통해 대출신청이 가능하다.

