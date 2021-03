[아시아경제 이민우 기자] 동진쎄미켐 동진쎄미켐 005290 | 코스닥 증권정보 현재가 28,000 전일대비 700 등락률 -2.44% 거래량 492,035 전일가 28,700 2021.03.10 15:30 장마감 관련기사 이재용 구속에 삼성株 '휘청'…흔들리는 코스피, 추세적 하락 VS 일시적 조정“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 은 보통주 1주당 100원의 현금배당을 결정했다고 10일 공시했다. 배당금총액은 51억원가량이며 시가배당률은 0.3%다. 배당기준일은 지난해 12월31일, 배당금 지급 예정일은 다음달 23일이다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr