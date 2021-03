종로 광화문 광장 등 봄맞이 대청소

올해는 코로나19 예방 위해 시범행사 대신 공공 부문 위주로 분야별 청소 진행...도로 물청소 시연은 10일 오전 10시30분 광화문 앞에서 선보여

[아시아경제 박종일 기자] 종로구(구청장 김영종)는 겨우내 쌓였던 도심 구석구석의 찌든 때를 말끔히 청소하고 건강도시 종로 조성을 위해 '2021년 새봄맞이 대청소'에 나선다.

기간은 3월2일부터 24일까지.

공공청사와 지역내 주요 시설물에 대한 내·외부 환경정비는 물론 미세먼지 저감을 위한 집중 도로청소 등 내용을 포함한다.

올해는 코로나19 확산 방지를 위해 예년과 달리 민·관 합동 시범행사 대신 공무원, 환경미화원 등 공공 부문을 중심으로 분야별 청소를 진행하는 중이다.

그 일환으로 먼저 도로 및 보도 물청소를 실시한다.

살수차와 물푸미, 분진청소차, 노면청소차 등의 다양한 장비를 동원해 주요간선도로는 매일, 일반도로는 2일에 1회, 그 외 골목길은 일주일에 1회 이상 청소한다.

주요 간선도로변 보도나 오물 · 쓰레기투기지역, 악취발생지역 등은 보도물청소 장비를 투입하고 도로(공공) 시설물도 깨끗하게 세척한다.

구는 그간 미세먼지 저감을 통한 대기질 개선을 목적으로 도로 분진흡입 및 물청소를 꾸준히 추진해 왔으나, 겨울 동안은 도로 결빙 위험이 있어 제한적으로 진행했다.

하지만 3월부터는 기온이 상승함에 따라 분진흡입청소차, 물청소차를 투입해 본격적인 도로 물청소를 진행하고 이에 따른 작업 시연을 10일 오전 10시30분 광화문 앞에서 선보일 예정이다.

이밖에도 구는 가정 내 방치돼 처리에 골머리를 앓던 각종 쓰레기를 배출할 수 있도록 동별로 대형 폐기물 적재함을 순환 설치해 묵은 쓰레기를 수거하고 있다.

오는 4월9일까지는 공공시설물 분야별 대청소를 추진하고 겨울 동안 염화칼슘 사용으로 더럽혀진 보도 청소에서부터 빗물받이와 녹지대, 공사장 가림막 등 공공시설물에 대한 대대적 환경정비에 나선다.

아울러 내 집이나 점포 건물 외벽 물청소, 주변 환경 정비에 많은 주민들이 참여할 수 있도록 민간부문 주민 자율청소를 유도한다.

또 지역실정에 밝은 주민과 통·반장, 동주민센터가 합동 순찰을 펼쳐 쓰레기 방치로 인근 주민들에게 불쾌감을 주고 도시미관을 해치는 상가, 주택가, 옥상 등 장소를 찾아내고 이를 개선하는 활동도 실시한다.

김영종 구청장은 “일회성이 아닌 꾸준한 환경 정비, 청소 작업으로 건강한 도시 환경을 주민들에게 제공하고자 한다”면서 “방치된 나대지를 정비하고 사람 손이 닿지 않는 옥상 쓰레기 등을 제거해 깨끗하고 쾌적한 종로를 만들겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr