시민사회단체 "포스코, 기후·노동·인권 악당…시민 생명 안전 위협"

[아시아경제 송승윤 기자] 시민사회단체들이 포스코가 국내외 시민들의 생명과 안전을 위협하고 있다며 비판 목소리를 냈다.

참여연대·기후위기비상행동·국제민주연대·금속노조 등은 10일 서울 명동 가톨릭회관에서 포스코 규탄 대회를 열고 산업재해 근절과 석탄발전사업 추진 중단, 미얀마 군부와의 사업 중단 등을 요구했다.

이들은 선언문에서 "삼척 석탄발전소가 완공되면 향후 30년 간 3억9000만t의 온실가스를 배출할 것으로 예상된다"며 "포스코는 온실가스를 가장 많이 배출하는 기업으로 기후위기 대응을 위해 가장 먼저 바뀌어야 하는 곳"이라고 밝혔다.

이어 "최정우 회장의 비상경영으로 하청 노동자가 3년간 15% 감축돼 현장에서 2인1조 작업, 표준작업조차 지켜지지 않고 있다"며 "포스코의 산업재해로 수많은 노동자의 생명이 위협받고 있다"고 지적했다.

또 미얀마 진출 계열사 포스코강판이 미얀마 군 재벌기업인 미얀마경제지주사(MEHL)와 합작투자를 통해 군부에 이익을 안겨주고 있다는 의혹을 제기하며 "군부에 이익이 가지 않도록 사업을 조정하거나 청산해야 한다"고 주장했다.

