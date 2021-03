홍남기 "차량용반도체 공급부족 3분기까지 지속…민관합동 대응"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 10일 "차량용 반도체 공급부족이 최소 3분기까지 될 전망이므로 완성차 생산에 차질이 없도록 민관합동 대응에 나서겠다"고 밝혔다.

홍 부총리는 이날 오전 서울 세종로 정부서울청사에서 '제6차 혁신성장 BIG3 추진회의'를 열고 "대부분 해외수입에 의존하는 차량용 반도체의 공급부족 심화로 완성차 생산에도 적지 않은 영향을 주고 있다"며 이같이 말했다.

정부는 차량용 반도체 수급을 늘리기 위해 입출국 방역편의 제공 등을 지원하는 한편 통관절차 간소화와 단기 대체공급이 가능한 차량용반도체 발굴 및 성능인증 등에 나설 방침이다. 내년까지 미래차 반도체 기술개발에 2000억원 이상을 투자할 계획이다.

홍 부총리는 "차량용 애플리케이션프로세서(AP) 등 미래차 핵심 반도체 기술개발에 내년까지 2000억원 이상을 직접 투자하고 차량용반도체 생산 관련 파운드리(반도체 위탁생산) 증설 추진 시 산업구조고도화 프로그램 등의 우대지원도 적극 검토하겠다"고 했다.

이어 "완성차 등 수요기업과 팹리스·파운드리 등 공급기업 간 협력채널을 구축하고 수요연계형 기술개발을 위한 온라인 매칭 플랫폼도 이달 안에 구축하겠다"고 덧붙였다.

정부는 바이오 벤처 시장 활성화를 위해 창업자들에게 공동실험실 및 연구장비를 제공하는 '바이오 랩센트럴'을 구축해 2024년 바이오벤처 기업이 입주토록 할 방침이다.

또 BIG3 산업 혁신조달 수요창출 및 구매연계 강화방안을 통해 혁신제품을 늘려나갈 계획이다.

