롯데카드 "정기구독 서비스 가입하면 스벅 쿠폰 드려요"

생활요금 자동납부, 최대 1만 5000원 캐시백

[아시아경제 기하영 기자]롯데카드가 3월 말까지 구독경제 서비스 관련 다양한 이벤트를 진행한다고 10일 밝혔다.

먼저 롯데카드 월 정기구독 서비스인 카셰어링팩, 컬쳐DC, 휴대폰케어를 기간 내 신규 가입 시, 가입 서비스당 스타벅스 아메리카노 쿠폰 1매를 증정한다. 서비스 가입은 롯데카드 애플케이션(앱)이나 홈페이지에서 할 수 있다.

카셰어링팩은 월 4900원에 매월 그린카 2시간 이용권, 이디야 커피쿠폰 1매, CU편의점 1000원 할인권, 카드안심관리 서비스를 제공한다. 컬쳐DC는 월 2900원으로 CGV 3000원 할인권, 지니뮤직 스트리밍 100회 이용권과 명의보호서비스를 이용할 수 있다. 휴대폰케어는 월 1800원에 휴대폰 수리보상(연간 10만원 한도)과 휴대폰 위치확인, 금융기관 신상정보변동 관리 서비스를 담았다.

또 신규 생활요금 자동납부 건수에 따라 최대 1만5000원을 캐시백 해주는 이벤트도 진행한다. 이달 말까지 이벤트를 응모하고, 이동통신·도시가스·전기요금·4대 사회보험·관리비 5개 대상업종 중 원하는 업종을 신규로 자동납부 신청한 후 4월 30일까지 납부하면 참가가 완료된다.

캐시백 혜택은 첫 자동납부한 달에 일시불·할부 이용금액이 10만원 이상일 때, 신규 자동납부 1건당 3000원씩 최대 1만5000원까지 제공된다. 이 때 이벤트 대상업종 자동납부요금은 이용금액에서 제외된다. 캐시백은 5월 중 제공된다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr