웅진씽크빅, 대치동 대표학원 3사와 ‘중등 공부전략’ 공개

현직 강사진 강의·교재, ‘스마트올중학’서 동일하게 제공

[아시아경제 김희윤 기자] 웅진씽크빅은 대치동 대표학원 3사와 공동으로 중등 상위권 공부전략을 소개하는 온라인 교육설명회를 개최한다고 10일 밝혔다.

웅진씽크빅에 따르면 설명회에는 ▲수학전문학원 ‘깊은생각’ ▲영어전문학원 ‘아이엘이(ILE)’ ▲과학전문학원 ‘미래탐구’가 참여한다. 설명회는 25, 26일 양일 간 오후 8시부터 1시간 가량 자사 홈페이지에서 초대장을 받은 고객을 대상으로 진행된다. 각 학원의 전문가가 과목별 1학기 상위권 공부법과 학습전략, 중등영어 공부법과 대치동 아이들의 영어공부 노하우를 전한다.

스마트올중학 정회원은 사전문자로 제공되는 설명회 링크를 통해 참여할 수 있다. 비회원의 경우 선착순 300명까지 입장 가능하며, 참여를 원하는 학생과 학부모는 스마트올중학 홈페이지에서 사전신청 후 유선 상담을 진행하면 설명회 링크를 받을 수 있다.

웅진씽크빅은 이번 온라인 교육설명회에 참여하는 학원 3사와의 제휴를 통해 현직 강사진의 강의와 교재를 중등 전 과목 학습 ‘스마트올중학’에 동일하게 제공하고 있다. 스마트올중학은 과목별 대치동 학원 콘텐츠 비롯해 학교별 국어·영어·수학·사회·역사·과학 교과강좌와 문제풀이, AI 학습분석을 통해 내신성적을 완벽하게 관리해준다고 웅진씽크빅 측은 덧붙였다.

웅진씽크빅 관계자는 “코로나19 상황에서 아이들 교육에 대한 불안감이 높아진 가운데 교육 1번지 대치동의 교육 노하우를 널리 소개하고자 설명회를 개최한다”며 “교육설명회를 통해 유용한 학습정보를 얻고 체계적으로 학습전략을 세워나가길 바란다”고 말했다.

