한 부서 여직원 확진 이어 같은 부서 여직원 전염...또 부서장까지 3명 확진, 밀접접촉자 관리 소홀 제기돼 주목

단독[아시아경제 박종일 기자]서울 중구청 한 부서장과 직원 2명 등 3명이 코로나19 확진자로 발생, 비상이 걸렸다.

중구청 한 부서는 여직원 A씨는 코로나19 확진, 밀접접촉자인 같은 부서 또 다른 여직원 B씨에게 옮긴 것으로 드러났다.

특히 B씨는 자녀까지 확진돼 우려가 확산되고 있다.

이런 사이 부서장 C씨도 확진돼 밀접접촉 관리에 소홀한 것 아니냐는 지적이 제기되고 있다.

한편 서양호 중구청장도 지난달 확진자와 접촉, 자가격리를 마쳤다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr