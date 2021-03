롯데하이마트, 청각장애인 위한 ‘마음방역 힐링키트’ 전달

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데하이마트는 10일 청각장애인을 위한 ‘마음방역 힐링키트’를 삼성소리샘복지관을 이용하는 청각장애인 100명에게 전달한다고 밝혔다.

마음방역 힐링키트는 입 모양이 보이는 립뷰 마스크, 손 소독제와 천연 비누 제작 키트 등을 포함해 1000만원 상당 방역 위생 용품으로 구성했다. 이번 지원사업은 마스크 착용으로 의사소통에 어려움을 겪고 있는 청각장애인을 위해 입 모양을 쉽게 읽을 수 있는 투명 마스크를 준비했다. 사회적 거리두기가 계속되며 외부 활동이 어려워진 청각장애인들이 실내에서 다양한 활동을 할 수 있도록 손 소독제, 천연 비누 제작 키트도 함께 준비했다.

롯데하이마트 관계자는 “마음방역 힐링키트가 코로나19 사태로 어려움을 겪고 있는 청각장애인들에게 현실적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역 사회 이웃들에게 도움이 되는 다양한 사회공헌활동을 찾아 지원을 이어갈 것”이라고 말했다.

