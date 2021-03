GS샵, 유·아동 전용 스마트 러닝 ‘윙크’ 단독 론칭

[아시아경제 임춘한 기자] GS샵은 10일 언택트 교육 시대를 맞아 온라인 학습 서비스인 ‘윙크’를 단독 론칭한다고 밝혔다.

윙크는 에듀 전문기업 단비교육의 노하우가 깃든 유·아동 전용 스마트 러닝 프로그램이다. GS샵에서 오는 11일 오전 11시35분 첫 방송된다.

윙크는 4~9세 사이의 유·아동에게 특화된 학습 프로그램으로 국어(한글), 수학, 영어, 초등교과학습 과정을 제공한다. 스마트기기와 학습지를 결합하여 학습 효과를 극대화하고 재미있는 학습 방법으로 공부하는 습관을 길러준다.

매월 4~10종, 연간 70~100종의 학습지가 정기적으로 발송되며, 화상수업 및 학습지 인식이 가능한 전용 스마트기기도 제공된다. 학습 결과에 따라 학습 단계 조정이 가능하고 보충학습 코스를 제공하여 수준별 학습이 가능하다. 또한 윙크 선생님 실시간 화상 코칭 및 엄마표 확인 기능으로 학습과정을 체계적으로 관리할 수 있다.

GS샵 단독 론칭을 기념한 프로모션도 마련했다. 방송 중 상담신청을 남긴 모든 고객들은 학습교재(3권), 학습 콘텐츠, 스마트기기, 학습관리까지 6일 동안 무료체험을 할 수 있다.

GS샵 관계자는 “‘윙크’는 코로나19로 인한 언택트 교육 환경에 최적화된 학습 프로그램”이라며 “스마트기기와 학습지를 결합한 체계적인 학습방법으로 자기주도적 학습의 길잡이가 될 것으로 기대한다”고 말했다.

