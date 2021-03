테마관광지 차별화 나선 경북도 … 부산베이비페어서 '태교여행' 집중홍보

11일 개막 '부산베이비페어' 참가 … 지자체 최초로 임신·육아박람회서 '지역관광' 홍보

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 11일부터 14일까지 부산 벡스코에서 개최되는 '2021 부산베이비페어'에 경북도 관광홍보관을 운영한다고 10일 밝혔다.

지방자치단체 중 전국 최초로 임신·육아 관련 박람회에 지역 관광을 홍보하기 위해 참가하는 경북도는 '아가랑 함께하는 첫 경북여행'이라는 주제로 '태교여행'을 중점 홍보한다.

에코힐링·문화유산·감성·웰빙이라는 4가지 테마로 성주 세종대왕자태실 등 태교와 어울리는 관광지 36개소를 리플릿으로 제작해 배포하는 한편 e북 형태로 '경북나드리'홈페이지에도 게시, 온·오프라인으로 집중 홍보할 계획이다.

김상철 경북도 문화관광체육국장은 "기존 해외로 편중돼 있던 태교여행에 대한 수요가 코로나19로 인해 국내로 전환되고 있는 점을 겨냥했다"며 "태교여행 외에도 반려동물, 낚시, 차박 등 목적형 테마관광지를 지속적으로 홍보해 나가겠다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr