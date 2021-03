[클릭 e종목] "하이트진로, 올해 상저하고 실적 전망"

하나금융투자 보고서

[아시아경제 이민지 기자] 하나금융투자는 10일 하이트진로에 대해 하반기부터 수요 회복이 기대된다며 투자의견 매수와 목표주가 4만8000원을 유지했다.

올해 주류업체는 하반기로 갈수록 완연한 수요 회복을 보일 것으로 기대된다. 지난해엔 상반기 대비 하반기 실적이 상대적으로 부진했지만, 의료진을 시작으로 백신 보급이 가시화되면서 ‘사회적 거리 두기’ 완화 기대감이 형성될 것으로 기대된다.

지난해 맥주와 소주 시장은 코로나19로 각각 전년 대비 9%, 4% 줄었다. 심은주 하나금융투자 연구원은 “사회적거리두기로 인해 상반기 대비 하반기 부정적인 영향이 컸다”며 “특히 B2B 주류 시장은 하반기 정상적인 영업 활동할 수 없어 부진했다”고 설명했다.

올해 연결 매출액은 연간 맥주와 소주 매출액은 각각 전년 대비 7.7%, 2.7% 증가할 것으로 가정했을 때 2조3555억원을 기록해 전년 대비 4.5% 늘어날 것으로 예상된다. 영업이익은 11.5% 성장한 2158억원으로 전망된다. 심은주 연구원은 “하반기 주류 시장 회복 수준에 따라 실적 추정치가 상향조정될 여지도 있다”며 “광고 판촉비는 지난해 대비 소폭 증가할 것”이라고 말했다.

원재료 단가 하락을 고려했을 때 비용 부담이 손익에 미치는 영향은 제한적일 것으로 전망된다. 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 전년동기대비 5%, 15.8% 줄어들 것으로 예상되며 시장 기대치에 부합할 것으로 추정되다. 심 연구원은 “올해 1분기 실적을 바닥으로 분기별 점진적 개선이 기대된다”며 “사회적 거리 두기 완화가 이뤄진다면 주류시장 회복 기대감이 주가에 반영될 수 있을 것”이라고 전했다.

