SSG닷컴, 밀키트 전문관 오픈…“엄선된 인기 상품 한곳에서”

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 10일 한식부터 중식, 일식, 양식, 동남아식 등 총 90개 메뉴의 상품을 한 곳에 모아 ‘밀키트 전문관’을 열었다고 밝혔다.

이번에 새롭게 문을 연 SSG닷컴 밀키트 전문관에 진열되는 상품은 약 200여 종이다. 지난해 선풍적인 인기를 끌었던 ‘조선호텔 유니짜장’을 비롯해 ‘금돼지식당 통삼겹 김치찌개’, ‘일호식 스키야키’ 등 유명 맛집 인기 메뉴까지 고객 취향에 따라 폭넓게 선택할 수 있다.

SSG닷컴은 RMR 상품의 취급을 지속 확대하며 경쟁력 강화에 나선다는 방침이다. 오는 11일부터 17일까지 ‘삼원가든 소불고기전골’, ‘유면가 닭칼국수와 겉절이’, ‘투뿔등심 갈비곱창 뚝배기’, ‘볼라레 마르게리따 피자’ 등 밀키트 전문 업체인 인에이트에서 출시한 전 상품 20% 할인을 진행한다. 같은 기간 동안 ‘백종원 매콤 제육비빔면’, ‘이문 설렁탕’, ‘옥동식 돼지곰탕’, ‘툭툭 누들타이 똠양꿍’ 등 ‘피코크 고수의 맛집’ 전 상품은 2개 이상 구매 시 10% 할인 적용된다.

SSG닷컴 관계자는 “지난 해 조선호텔 밀키트로 시장의 판도를 바꿨던 것처럼 앞으로 밀키트 전문관에서는 ‘예약조차 되지 않는 유명 음식점’의 맛까지도 재현해 선보이고자 한다”며 “차원이 다른 상품을 통해 고객이 열광할 수 있는 서비스를 구현할 것”이라고 밝혔다.

