보라티알은 보통주식 1주당 150원의 현금배당을 결정했다고 9일 공시했다. 배당금 총액은 9억8238만900원이다.

