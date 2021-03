배민, 라이브커머스 시장 진출…'배민쇼핑라이브' 오픈

배민 앱내 쇼핑라이브 카테고리 신설…9일 첫 라이브방송 시작

전국 배민 맛집 메뉴, 밀키트 등 배민만의 상품구성 선보일 예정

[아시아경제 김철현 기자] 배달의민족이 국내 배달 앱 가운데 처음으로 라이브커머스 시장에 진출했다. 우아한형제들은 음식 라이브쇼핑 서비스 '배민쇼핑라이브'를 9일 공식 론칭했다고 밝혔다. 소비자들은 이날부터 배민 앱내에 새로 생긴 '생생하게맛있는 쇼핑라이브'에서 유명 인사들이 진행하는 음식 라이브쇼핑 방송을 실시간이나 VOD로 언제든 만날 수 있고 관련 상품을 주문할 수 있게 됐다.

이날 오후 1시에 시작되는 첫 라이브 방송은 개업 분위기에 맞춰 떡집으로 정해졌다. 이북식 인절미인 '이티떡'으로 소셜네트워크서비스(SNS)에서 유명세를 타고 있는 망리단길 떡 맛집 '경기떡집'이 주인공이다. 경기떡집은 방송 종료 후 판매금액과 관계없이 1000만원어치 떡을 기부할 예정이다. 기부된 떡은 배민이 선정한 기부처인 서울시노인종합복지관협회를 통해 전달된다. 경기떡집에 이어 인플루언서들이 출연하는 쇼핑라이브 방송도 대기 중이다. 배민 측은 김구라-MC그리 부자, 유튜버 카페사장 최준 등이 진행하는 라이브방송을 비롯해 유병재, 스타 영양사 김민지 등이 진행하는 프로그램 채널도 준비하고 있다.

라이브 커머스는 상품 소개와 판매가 진행되는 동안 이용자들이 채팅을 통해 진행자나 판매자, 다른 구매자들과 실시간 소통할 수있는 점이 특징이다. 소비자는 영상 기반으로 판매자와 소통하면서 밀도 있는 음식 정보를 접하고 구매 경험을 할 수 있다. 판매자는 다른 고가의 방송 채널을 이용하지 않고도 판매 효과를 누릴 수있다.

우아한형제들은 향후 배민쇼핑라이브를 배민 고객들에 특화된 콘텐츠와 상품구성으로 차별화할 전략이다. 먼저 배민 입점업체 가운데 배민이 선정한 각 지역 배달맛집의 인기 메뉴를 밀키트 상품으로 만들어 실시간 방송을 통해 전국 고객들에게 알릴 계획이다. 배민앱 내에서 간편하게 배달 주문이 가능한 배민 전용 브랜드 상품권, 배민의 '전국별미' 입점업체 및 상품 등도 쇼핑라이브로 소개될 예정이다. 신선·가공식품, 제철음식, 지역특산물 등 다양하고 특색있는 먹거리와 함께 여러 푸드 브랜드 상품들도 함께 판매할 계획이다.

김용훈 우아한형제들 신사업부문장은 "배민쇼핑라이브는 '좋은 음식을 먹고싶은 곳에서'라는 배민의 철학을 바탕으로, 전국의 맛집과 신선한 먹거리를 실시간으로 만나고 구매할 수 있는 서비스가 될 것"이라면서 "쇼핑라이브에 최적화된 파트너와 상품을 발굴하고 그에 맞는 재기발랄한 콘텐츠 구성으로 보고 싶은 방송, 구매하고 싶은 채널로 소비자들에게 다가가겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr