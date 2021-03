진주시사회복지協 정기총회 … 신임 회장에 김기호 진주실버센터 원장 취임

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시사회복지협의회는 시청 문화강좌 실에서 정기총회와 함께 협의회장 이·취임식을 개최했다고 7일 밝혔다.

이날 지난 3년간 진주시사회복지협의회를 이끌어 온 류기정 회장이 퇴임하고, 김기호 진주실버센터 원장이 회장으로 취임했다.

김기호 신임 회장은 이날 취임사에서 "25년간 사회복지 현장 경험을 살려 유연하고 융통성 있는 지도력으로 맡은 바 임무를 다하겠다"며 "현장의 목소리를 적극적으로 경청, 대변하는 역할을 잘 수행해 명실상부한 사회복지의 대표 조직체가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

조규일 진주시장은 이날 축사에서 "신임 회장님께서는 사회복지를 위해 노력해 오신 그간의 경험으로 진주시사회복지협의회를 잘 이끌어 주실 것으로 믿는다"고 "앞으로 협의회와 항상 소통하고 협력해 나가겠다"고 약속했다.

2005년 설립된 진주시사회복지협의회는 67개 단체와 126명의 개인회원으로 구성돼 있다. 사회복지진흥, 교육훈련, 협의 조정, 수탁사업 등 다양한 사업을 추진하고 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr