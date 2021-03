이재명표 '농촌기본소득' 연내 시범 도입된다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사의 기본소득 실험인 '농촌기본소득'이 이르면 연내 시범 도입된다.

농촌기본소득은 농촌 주민들의 경제적 자유와 행복을 위해 소득자산이나 노동의 유무와 상관없이 누구에게나 현금(지역화폐)을 정기적으로 지급하는 복지 정책이다. 농촌 지역 모든 주민을 대상으로 한다는 점에서 직업에 따라 지급되는 농민기본소득과 차이가 있다. 전체 농민에게 지급한다는 점에서 전 국민 지급을 목표로 하고 있는 기본소득과 궤를 같이 한다.

경기도는 지난 4일 '농촌기본소득 사회실험에 관한 조례 제정안'을 입법 예고하고 오는 24일까지 의견을 청취한다고 6일 밝혔다.

도는 농촌기본소득 사회실험을 위해 대상 지역 주민들에게 기본소득을 지급해야 하는데 이에 대한 법적 근거가 필요해 이번 조례를 입법 예고하게 됐다고 설명했다.

도는 연내 '농촌기본소득 사회실험'을 실시하기 위해 27억원을 확보했다. 보건복지부 등 관계기관과 사전 협의도 진행 중이다.

조례안에는 농촌기본소득을 도내 면(面) 지역에 거주하는 주민에게 기본소득을 지급하는 것이라고 정의하고 사회실험 목표, 예산, 실험지역 선정 방법 등 계획을 수립하도록 규정했다.

또 지급금액 확정 방법, 정책효과 평가 방법, 사회실험 지원시스템 구축, 지원취소 및 부당지급 환수 근거 등을 담고 있다.

아울러 결혼 이민자, 외국인 영주권자, 외국인 노동자도 농촌기본소득 지급 대상에 포함하기 위한 신청절차 등을 규정하고 있다.

도는 조례안에 대한 도민 의견을 들은 뒤 이를 반영해 다음 달 도의회 회기에 제출할 예정이다.

조례안 입법예고문은 도 홈페이지(https://www.gg.go.kr)에서 확인할 수 있다.

안동광 도 농정해양국장은 "조례 제정과 더불어 단계에 맞게 보건복지부 사회보장제도 협의도 병행 추진해 올해 하반기까지는 실험지역이 선정되고 실제 기본소득이 지급될 수 있도록 최선을 다해 준비하겠다"고 전했다.

도는 농촌기본소득 사회실험 실시를 위해 실험지역 실 거주 확인, 기본소득 지급과 사용처 처리 등을 위한 농촌기본소득 사회실험 전산 시스템도 개발 중이다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr