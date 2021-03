[아시아경제 박지환 기자] 유성기업 유성기업 002920 | 코스피 증권정보 현재가 3,055 전일대비 70 등락률 -2.24% 거래량 193,044 전일가 3,125 2021.03.05 14:30 장중(20분지연) 관련기사 국내치료제! 임상소식!! ‘동물치료’ 효능 입증!! 렘데시비르보다 강하다!!외인이 5일째 순매수 ‘삼성전자’ 수혜 株! 지금 잡아야 오릅니다.국내치료제! 임상소식!! ‘동물치료’ 효능 입증!! 렘데시비르보다 강하다!! close 은 5일 보통주당 120원의 현금배당을 결정했다고 공시했다.

이번 배당의 총액은 30억7800만원 규모이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr