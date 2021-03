[아시아경제 지연진 기자] 롯데푸드 롯데푸드 002270 | 코스피 증권정보 현재가 384,000 전일대비 6,000 등락률 +1.59% 거래량 3,017 전일가 378,000 2021.03.04 15:30 장마감 관련기사 희망퇴직의 그늘, 롯데에 무슨 일이…BTS에 친환경에너지까지…10개종목 코스피200 신규편입소외됐던 배당주, 다시 뜬다 close 는 보통주 1주당 1만2000원을 현금배당키로 결정했다고 4일 공시했다. 배당금 총액은 109억여원으로, 시가배당율은 3.5%다.

