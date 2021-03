국민의힘 "靑 신현수 사의 수용…'초특급 토사구팽'"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘은 청와대가 신현수 민정수석의 사의를 수용한 것과 관련해 ‘초특급 토사구팽’으로 규정했다.

4일 배준영 국민의힘 대변인은 신 수석의 사의 사실을 전하며 "청와대는 윤석열 총장의 퇴진을 기다렸다는 듯이 사의를 수용하고, 신현수 민정수석을 교체했다"고 전했다. 배 대변인은 "검찰 인사 ‘패싱’ 할 땐 언제고, 다시 오라 손짓하더니 이 정권의 눈엣가시였던 검찰총장마저 물러나 더 이상 쓸모가 없어졌으니 갈아치운 것이냐"며 "초특급 토사구팽"이라고 전했다.

배 대변인은 김진국 신임 청와대 민정수석에 대한 우려도 전했다. 그는 "새로 선임된 김진국 민정수석은 노무현 정부의 청와대 법무비서관을 역임했고, 민변 부회장을 지낸 이 정권의 성골 같은 인사"라면서 "폭주하는 정권은 윤석열과 신현수라는 브레이크를 걷어치우고, 이제 김진국이라는 엔진을 단 셈"이라고 전했다.

그는 "검찰 개혁이라는 미명 하에 벌어질 앞으로의 상황이 더욱 우려된다"고 밝혔다.

