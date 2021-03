경남도립 거창-남해대학 상호협력 교류 협약 체결

도립대학 경쟁력 강화 및 동반 발전하기 위한 초석 마련

양 대학 간 교육과정, 학점 교류 및 정부 재정지원사업 등 공동 대응키로



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남도립거창대학과 경남도립남해대학은 경남도청 서부청사 소회의실에서 도립대학 간 교류 협력을 위한 협약을 체결했다 4일 밝혔다.

양 도립대학 간의 이번 협약은 도립대학 간 교류를 통한 도내 도립대학의 경쟁력 강화 및 동반 발전을 위한 방안 마련과 학점교류 및 교육자원 공유 등으로 학생들에게 더 나은 교육환경 제공 및 우수한 지역인재 양성이 목적이다.

이날 협약식에는 박유동·조현명 양 대학 총장과 교무처장, 사무국장 등 대학 관계자와 경상남도 통합교육추진단장, 대학 협력 담당 등, 도 관계자, 김영진 기획행정위원장, 강철우(거창), 류경완(남해) 도의원 등이 참석해 양 대학의 협약을 축하했다.

협약식 주요 내용에는 ▲도립대학 교류 협력 실무위원회 구성 및 운영 ▲도립대학 간 미래발전전략 공동 대응 ▲도립대학 간 정부 재정지원사업 공동 참여 ▲ 전공, 교양 및 비교과 교육과정 공유 ▲디지털 기반 원격수업 공유 및 학점 교류 ▲교육자원 공유 ▲기타 상호협의에 따른 사항 등이 포함됐다.

이번 협약으로 거창·남해 양 도립대학은 원격수업 학점 교류를 통한 교육과정 공유와 현장 견학·취업캠프 등 교육사업 공동 운용, 가족회사 공유를 통한 산학협력 강화, 해외 인프라 공유 등을 통한 해외연수 및 문화탐방 공동추진 등 도립대학의 경쟁력 강화 및 동반 발전의 계기를 마련했다.

박유동 거창대학 총장은 “오늘 협약을 통해 대학 간 경쟁력 강화 및 동반 발전 마련을 위한 발판을 마련하게 된 것을 기쁘게 생각한다”며 “이번 협약을 계기로 학생들에게 더 나은 교육환경을 제공하고 지역 발전에 이바지할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr