마포구, 코로나19 위기 속 복지사각지대 해소 위한 직무교육

기본 교육 2회(2·7월), 심화 교육 2회(4·9월) 진행

[아시아경제 박종일 기자] 마포구(구청장 유동균)는 지난달 26일 코로나19 위기 상황 속에서도 복지 사각지대 해소를 위해 ‘찾아가는 동주민센터’ 복지업무 담당공무원 80명을 대상으로 직무 역량 강화 교육을 진행했다.

직무 역량 강화 교육은 코로나19 국내 첫 확진자가 발생한 지난해 1월20일 이후 1여 년 동안 경기침체로 실직, 소득감소, 돌봄 공백 등으로 더 큰 어려움을 겪고 있는 취약계층의 지원 업무를 담당하고 있는 일선공무원이며 지난달 4일부터 총 4회째 진행했다.

이같이 경제적·정서적 어려움이 증가할 때 주민에게 찾아가는 ‘찾아가는 동주민센터(이하, ‘찾?동’이라 함) 본연의 역할은 더욱 중요하고 이를 수행하는 담당공무원의 역량강화는 필수적이다.

직무기본교육은 신규담당자와 기존담당자에게 코로나19 상황 속에서 방역수칙을 준수하면서 안전한 방문 활동, 고독사예방과 돌봄SOS센터 사업, 복지사각지대 발굴 및 사례관리, 긴급지원사업 등의 분야별 교육을 실시하여 빠른 업무숙지와 종합적인 직무 역량을 강화하는데 있다.

이번 교육에 참석한 김○○주무관은 “강사진의 실제 경험을 통한 사례교육과 생생한 전달력으로 이해하기 쉬웠으며, 수많은 사례를 접하게 돼 앞으로 현장 업무수행에 많은 도움이 될 것으로 기대된다”고 말했다,

구는 동주민센터 복지업무 담당공무원 교육을 연간 계획에 따라 직무기본교육과 직무심화교육 과정으로 나눠 기본교육은 2월, 7월에 심화교육은 4월, 9월에 운영할 예정이다.

유동균 마포구청장은 “교육은 실천으로 이어질 때 더욱 빛을 발한다. 구는 찾·동 모든 수행 인력이 코로나19 장기화로 더욱 어려움에 처한 주민을 위해 ‘한 번 더’ 주민입장에서 생각하고, ‘한 번 더’ 물어보고, ‘한 번 더’ 찾아가고, ‘한 번 더’ 뒤돌아보는 적극적인 자세로 주민에게 더 다가갈 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

