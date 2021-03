조선이공대, 2021학년도 신입생 환영 행사 ‘눈길’

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 조선이공대학교은 2일 교내 1호관 입구에서 조순계 총장을 비롯한 교직원들이 2021학년도 신입생을 환영하는 행사를 가졌다고 밝혔다.

조 총장과 교직원들이 신입생을 맞이하는 이번 행사는 오는 4일까지 3일간 1~3호관 입구에서 차례로 진행된다.

조선이공대는 정부의 코로나19 관리 단계에 따라 이론 과목은 비대면 수업으로 진행하며, 실험·실습과목은 대면 수업을 실시한다.

조선이공대는 이날 신입생들에게 마스크, 손소독 티슈, 뿌리는 손 소독제 등이 담긴 방역키트를 나눠주며, 신입생들의 사회적 거리두기 실천을 격려했다.

조 총장은 “코로나19라는 큰 어려움을 겪고 입학한 2021학년도 우리 대학 신입생들을 환영하고, 코로나19 예방을 위한 사회적 거리두기 실천을 격려하기 위해 이번 행사를 마련했다”며 “하루빨리 코로나19가 종식돼 학생들이 활기찬 캠퍼스 생활을 이어가게 되기를 간절히 바란다”고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr