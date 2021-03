해남미남축제, 대한민국축제콘텐츠 대상 수상

온·오프라인 결합 스마트축제 높은 평가

[아시아경제 호남취재본부 김 현 기자] 전남 해남군은 해남미남축제가 ㈔한국축제콘텐츠협회가 주최한 제9회 대한민국축제콘텐츠 대상을 받았다고 2일 밝혔다.

올해로 9회째를 맞는 대한민국축제콘텐츠 대상은 이해관계로부터 철저히 배제된 각계 전문가로 구성된 심사위원단의 객관적이고 엄중한 평가를 거쳐 매년 수상 축제를 선정해 오고 있다.

올해는 지난해 코로나19 위기 속에서도 포기하지 않고 비대면 및 온·오프라인을 결합한 하이브리드형 축제까지 다양한 형태를 선보이며 성공적으로 축제를 개최한 지방자치단체를 대상으로 비대면 축제 대상을 선정했다.

제2회 해남미남축제는 지난해 11월 2일부터 7일까지 온·오프라인이 결합한 스마트 축제로 개최됐다.

오프라인 행사로는 해남의 정성과 맛을 담은 도시락 2020개를 전국의 코로나 대응 보건 의료진과 관내 어르신 요양시설 등에 전달했다.

또한 유명셰프 등이 요리 대결을 벌이는 온라인 미남푸드쇼와 해남 농·수산물 판매 라이브커머스, 인플루언서가 해남을 찾는 랜선 미식 여행 등을 통해 먹거리 축제의 새로운 가능성을 선보였다.

지난 2019년 처음으로 개최된 해남미남축제는 첫해 14만여 명이 방문하며 대성공을 거뒀으며, 코로나19 확산으로 지난해에는 비대면 스마트 축제로 개최됐다.

해남의 농·수특산물을 재료로 한 먹거리 축제로, 맛있는 해남(味南)을 주제로 다양한 프로그램이 마련되고 있다.

