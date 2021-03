[아시아경제 강나훔 기자] 포털사이트 '다음'(Daum)이 2일 정오께 1시간 넘게 접속 오류를 일으켰다.

다음 운영사인 카카오에 따르면 이날 오전 11시 16분부터 낮 12시 30분 사이에 다음 PC 웹사이트 접속이 원활하지 않았다.

카카오는 "현재는 접속이 원활한 상태"라며 "원인은 파악 중"이라고 전했다.

다음의 접속 장애는 올해들어서만 두번째다. 앞서 18일 다음 모바일과 PC버전에서 뉴스 콘텐츠에 정상적으로 접근할 수 없는 장애가 발생했다.

