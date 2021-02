코로나19 백신접종 첫날, 이상반응 15건 신고…"두통·발열 등 경증"(종합)

아스트라제네카 백신 접종 후 보고

이날 첫 접종 화이자 백신, 아직까지 이상반응 보고 없어"

[아시아경제 김흥순 기자] 국내 코로나19 백신 접종 첫날인 26일 아스트라제네카(AZ) 백신 접종에 따른 이상반응이 15건 보고됐다.

27일 중앙방역대책본부(방대본)에 따르면 이날 0시 기준으로 아스트라제네카 백신을 접종받은 뒤 이상 반응이 있다고 신고된 사례는 모두 15건으로 집계됐다.

구체적인 이상 반응을 보면 두통, 발열, 오심(메스꺼움), 구토 등 대부분 경증 사례다. 이는 모두 예방접종 뒤 흔히 나타내는 증상이며 이상 반응과 백신 접종과의 인과성은 확인되지 않았다고 방대본은 전했다.

정경실 코로나19 예방접종대응추진단 예방접종관리반장은 이날 정례 브리핑에서 "어제 발생한 15건의 이상반응은 접종을 하고 난 뒤 관찰 과정에서 약간의 어지럼증이나 발열, 오심 이런 것들이 나타난 경우"라며 "그 즉시 진료를 받아 문제가 없음을 확인했기 때문에 '경미'한 것으로 판단했다"고 설명했다.

다만 정 반장은 "39도 이상의 고열이 나타나거나 두드러기, 발진, 얼굴이나 손 붓기 등 알레르기 반응이 있는 경우에는 바로 의료기관을 방문해 이상반응 여부를 확인해야 한다"고 강조했다. 방대본은 사망, '아나필락시스'(중중 전신 알레르기 반응) 등 중증 사례에 한해 역학조사를 실시해 정확한 진단을 내리고 인과관계를 확인할 예정이다.

전날 하루 아스트라제네카 백신 접종자는 총 1만8489명이다. 접종기관과 대상자별로는 요양병원이 1만3929명, 요양시설은 4548명, 1차 대응요원은 12명이 예방접종을 받았다.

한편 이날부터 코로나19 환자 치료병원 의료진과 종사자를 대상으로 화이자 백신 접종이 시작된 가운데 이 백신 접종에 따른 이상반응 신고는 현재까지 보고되지 않았다고 방대본은 설명했다.

