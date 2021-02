미래에셋대우, ESG위원회 설립 결의

ESG 경영으로 사회ㆍ경제 발전에 기여 목적

[아시아경제 송화정 기자] 미래에셋대우 미래에셋대우 006800 | 코스피 증권정보 현재가 9,390 전일대비 310 등락률 -3.20% 거래량 823,584 전일가 9,700 2021.02.26 09:46 장중(20분지연) 관련기사 '빚투' 열풍에 증권사 이자 수입 1조 육박…거래수수료도 2배UP[주식에 미래 거는 2030]유튜브에 연예인 광고까지…증권가 "2030 투심 잡아라"주식이 쏠쏠…연초부터 개미 투심 후끈 close 는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 강화를 위해 'ESG 위원회'를 설립한다고 26일 밝혔다.

전일 미래에셋대우는 이사회를 개최해 ESG 위원회 설립 안건을 결의했다.

미래에셋대우 측은 "기업의 지속가능경영을 위해 최고의사결정기구에서 ESG와 연계된 안건을 심의·결의하고 외부에 투명하게 공개하는 체계를 확립해 기업으로서 사회적 책임을 다하겠다는 목적으로 이사회 산하 ESG위원회를 설립하기로 했다"고 설명했다.

미래에셋대우는 ESG 관련 정책을 검토하고 승인하는 거버넌스 체계를 구축해 ESG경영의 내재화를 강화하겠다는 방침이다.

미래에셋대우는 앞서 ESG경영에 대한 의지를 명확히 하고 창업이래 사회적 책임을 다하는 기업으로서의 역할을 성실히 수행해 왔다. 지난해 국내 최대 규모의 사회적책임투자(SRI) 전문 리서치 기관인 서스틴베스트의 ‘2020년 ESG등급평가’에서 증권사 중 최고 등급인 ‘A등급’을 획득했다. 서스틴베스트는 1000여 개 기업의 ESG 관리 성과를 평가해 국내 연기금을 포함한 글로벌 사회적책임투자펀드에 대한 자문서비스를 제공하는 국내의 대표적인 리서치 기관이다.

이외에도 기업의 재무적 성과와 함께 ESG 측면의 성과를 종합적으로 고려해 상위 10% 기업을 선별해 발표하는 다우존스 지속가능 경영(DJSI)월드 지수에도 9년 연속 선정됐으며 한국기업지배구조원(KCGS)이 발표한 2020년 상장기업의 ESG 평가에서도 국내 증권사 중 최고 등급인 A등급을 받는 등 ESG 경영성과와 관련해 업계 선두주자로서의 위치를 확고히 하고 있다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr