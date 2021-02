[아시아경제 김봉주 기자] 배우 이상아가 지인의 선물에 감동했다.

이상아는 25일 자신의 인스타그램 계정에 "미쳐버려 진짜…"라는 글을 올렸다.

이상아는 "살이 너무 쪄서 체중계가 필요하다 했더니 이렇게 좋은 걸로. 내가 몸만 올라가는 걸로 해달라고 했어 안했어. 보기만 해도 어려울 것 같네 진짜"라고 적었다.

해당 글에 누리꾼들은 "좋은 선물 받았다" "좋아 보인다" 등으로 반응하며 축하했다.

한편, 이상아는 최근 SBS 예능 '불타는 청춘'에 출연했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr