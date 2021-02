대한항공, 네이버와 업무협약…항공권 발권 네이버페이 결제

[아시아경제 이동우 기자] 앞으로 네이버페이로 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 28,700 전일대비 250 등락률 +0.88% 거래량 836,782 전일가 28,450 2021.02.25 11:53 장중(20분지연) 관련기사 화이자 백신수송 대한항공 전세기 출발대한항공, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.74%대한항공, 27일 무착륙 국제관광비행 첫 날개짓 close 의 항공권을 구매할 수 있을 전망이다.

대한항공과 네이버는 최근 네이버 그린팩토리에서 대한항공 우기홍 대표이사, 네이버 한성숙 대표이사 등 양사 관계자들이 참석한 가운데 업무협약(MOU) 체결식을 진행했다고 25일 밝혔다.

두 기업은 이번 업무협약 체결에 대해 '고객 경험과 가치의 극대화'라는 양사의 관심이 맞아 떨어진 결과라고 설명했다. 대한항공이 가진 항공 서비스에 대한 정보와 노하우, 네이버가 보유한 디지털 역량과 인공지능 기술을 합쳐 항공 서비스가 획기적으로 달라질 수 있다는 확신에 따라 결정했다.

이들은 이번 업무협약을 시작으로 항공 서비스와 직·간접적으로 연관된 사용자 경험(UX)을 지속적으로 개선하여 편의성 향상을 통한 고객 가치 제고라는 시너지 효과를 만들어 나간다는 방침이다.

대한항공은 네이버 플랫폼을 활용해 항공권 발권·탑승 수속·항공기 탑승 등 일련의 항공서비스 흐름을 보다 간편하게 만들어나가는 한편, 대한항공 홈페이지 및 앱에서 네이버 아이디로 로그인하고 네이버페이로 항공권을 결제할 수 있도록 하는 등 고객 편의성을 극대화한다는 계획이다.

네이버는 대한항공의 전문적이고 다양한 항공 서비스 데이터를 토대로 소비자의 수요와 행동방식을 분석하는 한편, 자사의 기술력과 결합해 관련 사업으로의 활용 범위를 한층 더 넓혀 나간다. 또한 네이버의 다양한 서비스도 대한항공의 서비스와 유기적으로 접목해 나갈 예정이다.

아울러 대한항공 스카이패스 마일리지와 네이버 플러스 멤버십의 연계 등을 통해 고객들의 만족도를 높일 수 있는 방안 마련을 위한 협의도 지속적으로 추진할 계획이다.

우기홍 대한항공 대표이사는 "네이버의 플랫폼, 콘텐츠, 신기술을 대한항공의 항공서비스 제고에 활용한다면 고객 가치를 한층 더 높일 수 있을 것"이라며 "이번 네이버와의 협력을 통해 급속히 변화하는 항공산업 추세에 따른 새로운 비즈니스 모델을 만들어 나갈 계획"이라고 말했다.

한성숙 네이버 대표이사도 "네이버와 대한항공은 '사용자 경험 증진'이라는 목표를 공유하며 다양한 분야에서의 협력 거리를 지속적으로 발굴해 갈 것"이라며 "네이버는 기술과 서비스 역량을 바탕으로 항공 서비스 분야에 한층 '스마트함'을 더하고, 동시에 네이버 서비스 전반의 고도화를 이룰 수 있을 것"이라고 언급했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr