실리콘웍스, 임직원 자녀 50여명에 초등학교 입학 선물 전달

[아시아경제 정현진 기자] 반도체 팹리스(설계) 기업인 실리콘웍스가 다음달 초등학교 입학을 앞둔 임직원 자녀 50여명에게 문구 선물 세트를 이번주 전달했다고 25일 밝혔다. 손보익 실리콘웍스 사장은 임직원 자녀들에게 "새로운 선생님과 친구들을 만나서 즐겁고 활기차게 생활하기를 바란다"는 내용의 축하카드를 전했다.

쌍둥이 형제를 둔 김원 책임연구원은 "아빠 회사에서 뜻밖의 선물을 받고 즐거워하며 자랑하는 아이들의 모습을 보면서 저도 우리 회사에 대한 자부심을 더욱 느낄 수 있었다"고 말했다.

홍민석 실리콘웍스 최고인사책임자(CHO) 상무는 "앞으로도 구성원들이 필요로 하는 가족친화제도를 많이 갖춰 임직원들의 '워라밸', 행복감 증진을 위해 지속적으로 노력해 갈 것"이라고 말했다.

한편, 실리콘웍스는 임직원들의 자녀 육아 등 생활환경을 고려해 구성원들이 선택적 근로시간제를 활용한 유연 근무를 할 수 있도록 적극 권장하고 있으며 어린이집 운영, 자녀 및 부모님 초청행사, 자녀 수능시험 응원 등 임직원 복지 프로그램을 운영하고 있다고 밝혔다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr