경남 전반적으로 '토잉 양분 과다 함유' … 해결 방안은?

근처 농업기술센터 통해 시비처방 후 적정량 비료 시용 권장

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도농업기술원은 도내 시설재배지의 토양 양분이 과잉된 것으로 나타나 농가별 맞춤형 토양 관리가 필요하다고 당부했다.

도 농업기술원은 2004년부터 4년 주기로 시설 재배지 토양의 같은 200개소 지점의 토양 비옥도, pH 등 화학성 변동 조사를 하고 있다.

지난해 조사 결과에 따르면 치환성 칼슘의 과잉 비율이 99%로 가장 높은 비율을 차지하고 있었다.

그 뒤를 이어 치환성 칼륨 85%, 유효인산 84%, 치환성 마그네슘 79%로 과잉 비율이 전반적으로 높게 측정됐다. 이는 2004년부터 지속해서 이어져 온 과다 시비에 의한 것으로 판단된다.

양분이 과다 함유된 토양에서 농작물을 재배하면 전체적인 영양 불균형으로 작물의 생육이 지연되고, 광합성이 제대로 이루어지지 않아 수량과 품질이 떨어질 가능성이 제기된다.

전문가들은 이를 방지하고자 인산 함량이 적은 퇴비를 사용하고, 무상 지원되는 석회질 비료도 pH 6.5 미만 토양에서만 적정량 을 사용해야 한다고 제언했다.

농업기술원의 한 연구원은 "해당 지역 농업기술센터 종합 검정실에 토양 분석을 의뢰하면 작물별 시비 처방서를 발급받을 수 있다"며 "이를 잘 활용해 적정량만큼만 비료를 사용 하면 안전하고 품질 좋은 농산물을 생산할 수 있다"고 밝혔다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr