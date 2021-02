롯데면세점, 가상 쇼핑 이벤트…총 99명에 경품 제공

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데면세점는 오는 25일부터 해외여행을 가지 못해도 면세점 쇼핑을 체험할 수 있는 ‘LUCKY DUTY FREE CART' 이벤트를 진행한다고 24일 밝혔다. 'LDF CART'는 고객이 원하는 상품을 장바구니에 담고 이벤트에 응모하면 추첨을 통해 해당 제품 꾸러미를 그대로 경품으로 제공해주는 일종의 ‘가상 면세점 쇼핑’ 행사다.

롯데인터넷면세점 이벤트 페이지에 접속해 응모 버튼을 클릭하고 고객 정보를 입력한 후 기획전 상품을 총 500달러(정상가 기준) 한도로 자유롭게 담으면 된다. 이후 행사 종료일까지 장바구니를 유지하면 자동으로 응모 완료된다. 단, 장바구니에 담긴 물품의 총액이 500달러를 초과하거나 기획전 외 상품이 포함되어 있으면 참가가 취소된다.

이번 1회차 행사는 베스트 화장품 기획전으로 다음달 24일까지 진행된다. 2회차 건강식품 콘셉트 기획전은 4월 25일부터 5월 24일까지, 3회차 패션·액세서리 기획전은 오는 6월 25일부터 7월 24일까지 진행할 계획이다.

한국과 중국, 일본 그리고 베트남, 태국, 인도네시아, 싱가포르 등 총 8개 국가의 롯데인터넷면세점 고객이라면 누구나 LDF CART에 참여할 수 있다. 각 회차 행사 종료 후 국적별 4명과 여권번호를 입력한 고객 중 1명을 추첨하여 회차당 33명, 총 99명을 선발한다. 또한 3회차 이벤트 종료 후엔 100명의 고객을 추가 추첨하여 국내 온·오프라인 영업점에서 현금처럼 사용 가능한 LDF PAY 2만 원을 증정할 예정이다.

롯데면세점 관계자는 “코로나19로 하늘길이 막힌 상황에서 고객 니즈를 충족시키기 위한 가상 쇼핑 이벤트를 준비했다”며 “차별화된 콘텐츠를 지속해서 선보여 면세 쇼핑 경험을 확대해 나갈 것”이라 밝혔다.

