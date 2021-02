[아시아경제 지연진 기자]자동차용 시트히트업체 광진윈텍 광진윈텍 090150 | 코스닥 증권정보 현재가 4,730 전일대비 35 등락률 +0.75% 거래량 384,745 전일가 4,695 2021.02.23 15:19 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-11일【6월17일부터 DSR규제 확정 】4년 장기형 월0.3%대 확정금리로 빨리 갈아타세요일대 大파란! 세계 최초 신약개발! close 은 마이크로LED 조명장치 및 디스플레이 제조사 프로닉스 주식 2만주를 50억원에 취득했다고 23일 공시했다.

지분 취득은 유상증자를 통해 이뤄졌으며, 소유 지분비율은 41.9%다. 이 회사는 "신규사업 투자"라고 설명했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr