인트로 커피 멤버스, 마산의료원 등에 드립커피 나눔

'코로나19, 의료진 힘내세요!'

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 22일 인트로 커피 멤버스가 마산의료원과 국립마산병원에 드립커피를 제작해 전달했다고 22일 밝혔다.

이날 행사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 고생하는 의료진을 응원하기 위해 커피 봉사단체인 '인트로 커피 멤버스'이 직접 제작한 드립커피 200세트를 병원에 전달했다.

김미향 인트로 커피 멤버스 단장은 "코로나19 최일선에서 헌신하는 의료인들에게 작게나마 응원의 힘이 됐으면 하는 바람이다"고 밝혔다.

안익태 사회복지과장은 "재능기부를 통한 봉사단체의 활동에 깊이 감사드리며 하루빨리 코로나19가 종식돼 모두 일상의 삶으로 돌아갔으면 좋겠다"고 전했다.

한편 인트로 커피 멤버스는 재능기부 커피 나눔 봉사단으로 사회복지시설 종사자 등에 드립커피를 직접 제작해 지원하는 등 지역사회 봉사활동을 활발히 펼치고 있다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr