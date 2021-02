AK플라자, '화훼농가 상생'…"봄을 선물합니다"

김재천 신임 대표 부임 후 다양한 상생 활동 모색해

친환경, 지역사회 발전, 백화점 협력업체와 상생 등



[아시아경제 김유리 기자] AK플라자는 지난주 봄맞이 우수고객 초대회를 진행하고 감사의 마음을 담아 꽃을 선물했다고 22일 밝혔다.

지난해부터 지속된 코로나19 여파로 졸업식·입학식을 미루거나 진행하지 않는 학교가 많아지면서 국내 화훼농가가 큰 어려움을 겪고 있다. AK플라자는 이번 이벤트에 대해 "고객에겐 싱그러운 봄을 선사하고, 화훼농가도 함께 응원하자는 취지에서 김재천 AK플라자 대표가 직접 제안해 진행하게 됐다"고 말했다.

AK플라자는 지난해 12월 김 대표 부임 후 백화점에서 진행하는 다양한 영업·마케팅 활동 속에서 환경을 고려하고 사회와 상생할 수 있는 일들을 찾아 실천하고 있다. 지난 설에는 업계 최초로 최우수 고객에 증정하는 사은품 선택 항목에 '친환경 단체에 기부하기'를 추가했다. AK플라자는 '선물대신 선함'이라는 이름으로 진행한 기부하기 행사에 예상보다 많은 고객이 참여했으며, 이에 따라 다음 명절에도 더 많은 고객이 참여할 수 있도록 사전 홍보를 강화한다는 방침이다.

각 백화점이 위치한 지역사회와의 상생 활동도 지속하고 있다. AK플라자 원주점은 지난 달부터 지역 내 소상공인을 지원하는 프로젝트를 운영해 브랜드 성장을 돕고 있다. 원주 미로예술시장 맛집으로 방송에 소개된 '부리또만나'와 '꿈'이 현재 식당가에서 영업 중이고, 원주 핫플레이스로 소문난 '자매제과', '버터 빌리지'가 팝업 행사를 진행한 바 있다. 원주점은 지난 19일에도 신학기를 맞아 원주 카톨릭 종합사회복지관과 연계해 소외계층 아동 도서교환권 등을 후원하기도 했다.

한편 AK플라자는 지난 2일 유통업계와 공정거래위원회 간 상생협약식에 참석해 상품 대금 조기 지급(약 100억원 규모)등 납품업자와 동반 성장을 위해 협력하기로 약속한 바 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr