G마켓·옥션, 상반기 최대 언택트 '베이비페어'…최대 70%↓

'맘앤베이비페어' 최대 7만원 할인쿠폰 및 카드사 즉시할인 제공

출산·육아용품, 장난감, 아동의류 등 총망라…100여개 브랜드사 쿠폰도



[아시아경제 김유리 기자] 이베이코리아가 운영하는 G마켓과 옥션이 오는 28일까지 유아동용품 프로모션 '맘앤베이비페어'를 진행한다고 22일 밝혔다. 총 2만여 판매자가 참여하고, 국내외 인기 브랜드사 100여 곳이 협업한 상반기 최대 규모 유아동용품 할인전으로 관련 제품을 최대 70% 할인가에 판매한다.

모든 고객에게 최대 7만원과 최대 1만원까지 할인되는 '15% 할인쿠폰' 2종을 제공하며 프리미엄 멤버십 '스마일클럽' 회원에게는 동일 혜택의 '20% 할인쿠폰'을 한 장 더 제공한다. 간편결제 서비스 '스마일페이'로 등록한 하나카드, 우리카드, 삼성카드로 결제할 경우 최대 3000원까지 추가 할인된다.

행사 페이지는 쇼핑 편의성을 높이기 위해 ▲육아용품 ▲장난감·악기 ▲유아의류·잡화 ▲기저귀·분유 등 총 4개 상품군으로 테마관을 분리했다. 각각의 테마관에서 브랜드사 최대 22% 중복할인쿠폰도 제공한다.

육아용품 테마관에서는 카시트, 유모차, 유아동 스킨케어, 놀이매트, 유아가구, 세제, 목욕 및 위생용품 등을 할인 판매한다. 참여 브랜드사로 싸이벡스, 다이치, 리안·조이, 꿈비, 크림하우스, 파크론, 에시앙, 아토팜, 닥터바이오, 세타필, 존슨앤존슨, 레시피박스 등이 있다.

장난감·악기관에서는 로보트, 자동차, 인형, 화장놀이, 역할놀이, 블록, 승용장난감, 보드게임, 피아노 등을 판매한다. 유아의류·잡화관에서는 닥스키즈, 헤지스키즈, 노스페이스, 블루독, 알퐁소, 페이퍼플레인키즈, 카파, 아가방, 레노마키즈, 오가닉맘, 엔젤비닷, 팬콧, 에버라스트키즈 등의 브랜드 제품을 선보인다. 매일 ID당 5회씩 최대 1만원 중복할인쿠폰을 제공한다.

기저귀·분유관에서는 기저귀, 분유, 이유식, 유아간식 품목을 선보이며 최대 5000원까지 할인되는 중복할인쿠폰을 지급한다. 자세한 행사 내용은 G마켓 또는 옥션에서 '베이비페어'를 검색하면 확인 가능하다.

정성필 이베이코리아 캐주얼유아동팀 팀장은 "외출이 어려워진 육아맘, 육아대디를 위해 온라인 베이비페어를 준비했다"며 "100여개 브랜드사의 적극적인 참여로 상반기 최대 할인 혜택과 함께 인기 육아용품을 선보이는 만큼 고객들의 큰 관심이 기대된다"고 말했다.

