롯데마트, 신학기 페스티벌…가방·실내화부터 위생용품까지

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데마트는 다음달 3일까지 ‘새 봄! 새 출발! 신학기 페스티벌’을 진행해 가방과 실내화부터 휴대용 위생용품까지 다양한 제품을 판매한다고 22일 밝혔다.

특히 올해는 위생용품에 대한 수요가 높을 것으로 예상해 다양한 개인 위생용품을 신학기 행사 상품으로 준비했다. 일반적으로 신학기에는 노트와 필기류 등 문구류에 대한 수요가 높지만 코로나19 시대라는 특수한 상황에서 맞이하는 개학이라 아이들의 위생을 신경 쓰는 고객이 높을 것으로 예상되기 때문이다.

롯데마트는 다양한 위생용품 및 신학기 용품을 한자리에 모아 선보인다. 대표 상품으로는 크리넥스 KF80 입체형마스크 소형(10매), ‘크리넥스 안심플러스 손소독제(480ml)’ 1+1 등이 있다.

롯데마트 관계자는 “코로나19 시대에 맞는 신학기라는 점을 고려해 고객들이 가장 필요로 하는 제품들 위주로 이번 행사를 기획했다”며 “신학기 필수품으로 자리잡은 개인 위생용품부터 학용품까지 다양하게 선보이니 많은 관심 바란다”고 말했다.

