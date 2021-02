진성영 캘리그래피 명장의 ‘희망이름 써주기’ 프로젝트 눈길

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 대한민국 캘리그래피 명장 석산 진성영 작가가 진행하고 있는 ‘만원의 행복 희망이름 써주기’ 프로젝트가 눈길을 끌고 있다.

진 명장이 작가 생활 13주년을 맞아 코로나19로 인해 피폐해진 몸과 마음을 추스리고 이름 석자에 자존감을 실어주기 위해 시작한 프로젝트다.

‘희망이름 써주기’ 프로젝트 기간은 코로나19가 걷히는 날까지 진행된다.

원하는 이름을 진 작가에게 보내주면 진 작가는 친필로 써서 파일화해 전송해 주는 방식이다.

진 명장은 “단돈 만원으로 ‘행복’을 살 수 있다면 이보다 더 행복할 수는 없을 것 같다”면서 “IMF금융위기보다도 더 힘든 시기인 요즘 자존감을 높일 수 있는 방법을 찾다가 자신의 ‘이름’을 통한 방법이 좋을 것 같아 프로젝트를 시작했다”고 말했다.

한편 진성영 명장은 지난해 11월 대한민국 국민 재외국민 100명이 함께 참여하는 좌우명 프로젝트 책 ‘네 안의 거인을 깨워라’를 출간했다. 이 책에서 다양하게 살아가는 100명의 사연과 그들이 몸소 체득하고 있던 좌우명을 글씨로 쓰고 글로 풀어내면서 많은 사람들에게 감동을 주기도 했다.

