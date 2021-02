광주대 온라인 페스티벌 ‘스타트-온’ 22일 개최

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주대학교는 코로나19 극복을 응원하고 대학 생활 적응 및 친밀감 형성을 위해 학생들이 서로 소통하는 ‘2021학년도 온라인 페스티벌 START-ON’을 개최한다고 21일 밝혔다.

‘신입생과 재학생이 광주대에서? 시작했나 봄’을 주제로 펼쳐지는 이번 프로그램은 전용 온라인 페이지에서 참여 가능하며 오는 22일부터 내달 11일까지 진행된다.

재학생들은 ▲응답하라 2021(장기자랑) ▲유픽쳐온더GU(학교생활 사진 공모전) ▲START e-sports(온라인 게임) 등에 참여해 끼를 발산하고 스트레스를 해소하며 비대면 수업으로 학교생활을 못하는 아쉬움을 달랠 수 있게 했다.

또 우리학과 최고시다(학과·교수님 자랑하기)를 통해 학부(과)의 특징과 교육과정 등을 소개하며, 교수님들의 우수한 사례 등을 자랑해 학교에 대한 자긍심을 갖게 할 계획이다.

이와 함께 대학 생활에 대한 궁금한 점과 고민거리 등을 해결해주는 ‘무엇이든 물어보살(사연 및 고민상담, 시간표 대회)’과 코로나19 예방·대학 생활 등의 정보를 제공하는 ‘가로세로 낱말 풀이’ 등도 펼쳐진다.

‘2021학년도 온라인 페스티벌 START-ON’ 프로그램 마지막 날에는 이번 페스티벌 참여자와 작품 등을 바탕으로 라이브 토크콘서트를 통해 학생들과 실시간 소통할 예정이다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr