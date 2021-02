'초기새치' 관리하는 2030세대 … 새치 염색약 매출 24% 급증

[아시아경제 조인경 기자] 스트레스 등 외부 환경의 영향으로 일찍 머리가 세는 젊은층이 많아지면서 새치 염색약을 구매하는 20~30대 소비자가 늘어난 것으로 나타났다.

21일 CJ올리브영에 따르면, 지난달 1일부터 이달 20일까지 새치 염색약 매출이 지난해 같은 기간보다 약 24% 늘었다.

특히, 연령대별 매출 가운데 20대 후반~30대 소비자가 전년 동기 대비 36% 급증하면서 전체 매출 성장률을 크게 웃돌았다.

염색약은 크게 새치를 감추기 위한 새치 염색약과 머리 색깔을 바꾸는 패션 염색약으로 나뉜다. 매출 규모는 패션 염색약이 크지만, 최근 매출 신장률에서는 새치 염색약이 앞서며 가파른 성장을 이어가고 있다.

올해 2월 기준 CJ올리브영의 염색약 매출 순위 10위 가운데 절반은 검은색이나 짙은 갈색 위주의 새치 염색약이 차지했다.

새치 등을 손쉽게 가릴 수 있는 헤어 마스카라와 섀도, 모발 손상을 최소화하고 두피 관리에 효과적인 약산성 샴푸를 새치 염색약과 세트로 구성해 내놓은 제품 등도 인기를 끌고 있다.

CJ올리브영 관계자는 "신학기를 앞둔 1~2월은 머리 색깔을 바꾸는 패션 염색약이 성수기지만, 올해는 새치 염색약을 찾는 2030세대 '셀프 염색족'이 부쩍 늘어났다"며 "이처럼 '초기 새치'를 일찍부터 관리하려는 젊은 세대를 위해 초보자도 집에서 간편하게 사용할 수 있는 셀프 염색 라인업 등 관련 상품들의 전문성을 강화할 계획"이라고 말했다.

