11번가, AK PLAZA 쇼핑 라이브방송…“백화점서 무제한쇼핑을 한다면?”

[아시아경제 임춘한 기자] 11번가는 21일 라이브방송 코너 ‘라이브11’(LIVE11)을 통해 ‘백화점 쇼핑 라이브방송’을 진행한다고 밝혔다.

오는 22일 AK PLAZA 분당점에서 오후 8시 30분부터 약 2시간 동안 치어리더 서현숙과 이나경의 쇼핑 생중계가 시작된다. 매장에서 이뤄지는 실시간 쇼핑과 게임 등 고객들에게 새로운 재미를 주는 예능 형식으로 구성했다.

백화점 1층부터 3층까지 주요 화장품 브랜드부터 영캐주얼 브랜드까지 2030대가 선호하는 매장들을 하나씩 둘러보며 서현숙과 이나경은 각 매장마다 평소 갖고 싶었던 제품을 내걸고 게임을 진행한다. 게임에서 이긴 사람만 제작진이 건네 준 신용카드로 해당 제품을 결제할 수 있다.

이 게임에서 누가 이길지 맞히는 등 실시간 채팅에 적극적으로 참여한 고객에게는 추첨을 통해 루이비통 가방(1명), 구찌 향수(2명) 등을 증정한다. 또한 11번가 내 AK PLAZA 전 상품에 적용할 수 있는 ‘15% 할인’(1만원 이상 구매 시 최대 5만원) 쿠폰 발급, 방송 시간대 구매 고객에게는 선착순으로 스타벅스 기프티콘 제공, 방송 중 소개되는 상품을 SK페이 포인트로 구매한 고객 대상 SK페이 포인트 5% 추가 적립 등의 혜택들도 마련된다.

11번가 관계자는 “백화점과의 첫 콜라보 라이브방송으로 준비한 이번 쇼핑 라이브는 온오프라인의 쇼핑 경험을 잇는 새로운 방식의 콘텐츠가 될 것”이라며 “라이브11을 통해 온라인 쇼핑의 한계를 뛰어넘는 색다른 시도를 계속해서 이어가겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr