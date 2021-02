[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국의 2월 구매자관리지수(PMI)가 서비스 산업을 중심으로 호조를 보이며 상승세를 이어갔다.

조사업체 IHS마킷이 19일(현지시간) 발표한 미국의 2월 복합 PMI는 58.8이었다. 복합 PMI는 전달의 57.7에 이어 상승세를 이어갔다. PMI는 50이상이면 경기 확장을, 50이하면 경기 위축을 의미한다.

분야별로는 미국 경제의 2/3를 차지하는 서비스업의 호조가 두드러졌다. 서비스업 PMI는 전달의 58.3에서 58.9로 상승했다. 71개월 만에 가장 높은 수준이다. 서비스업 PMI는 시장 예상치 57.6도 넘어섰다.

제조업 PMI는 58.5로 역대 최고를 기록했던 전달의 59.2 보다는 낮아졌지만 여전히 상승세가 이어졌다

2월 PMI는 미국 경제가 지난 6년 사이 가장 큰 확장 국면에 있다는 것을 보여주고 있다는 분석이다.



