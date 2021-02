세계 최대 자산운용사 블랙록 "카카오 지분 5.18% 보유"

[아시아경제 이민지 기자] 세계 최대 자산운용사인 블랙록이 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 504,000 전일대비 3,000 등락률 +0.60% 거래량 695,664 전일가 501,000 2021.02.19 15:30 장마감 관련기사 개인 홀로 순매수…코스피 3100선 '탈환'카카오, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.59%카카오, 최근 5일 개인 111만 303주 순매도... 주가 50만 8000원(-1.17%) close 지분을 5% 넘게 보유하고 있다고 밝혔다.

19일 블랙록 산하 블랙록펀드어드바이저스는 이날 5% 이상 의무 공시를 통해 카카오 주식 459만6963주(5.18%)를 단순 투자 목적으로 장내 매수해 보유 중이라고 밝혔다. 블랙록은 지난 10일까지 카카오 지분을 5% 이하(4.96%)로 보유하고 있다가 추가 매수가 이뤄지면서 의무공시 대상자가 됐다.

이날 카카오는 전 일대비 0.6% 상승한 50만4000원을 기록했다. 증권가에서는 카카오의 성장세가 지속될 것으로 보고 있다. 지난해 35%의 매출성장과 120%가 넘는 영업이익 증가세를 기록한 가운데 올해도 광고와 커머스를 기반으로 매출 증가가 예상된다.

최관순 SK증권 연구원은 "올해 카카오 매출액 증가율은 32.4%로 예상돼 지난해의 고성장세가 지속될 것"이라며 "카카오 재팬, 모빌리티의 매출 증가에 따른 손익개선과 이익레버리지가 높은 톡비즈 부문의 성장으로 영업이익률도 6.7%에서 11%로 증가할 것"이라고 전했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr