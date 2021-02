[아시아경제 이민지 기자] 에스에너지 에스에너지 095910 | 코스닥 증권정보 현재가 6,990 전일대비 20 등락률 -0.29% 거래량 165,371 전일가 7,010 2021.02.19 15:30 장마감 관련기사 에스에너지 "종속회사 에스퓨얼셀 주식 60억에 추가취득"수소공급망 플랫폼 구축했다! 수소가격 20%낮춘다 글로벌은 서비스!정부에서 나선다! 미래차 전담 ‘미래자동차과’ 신설! close 는 지난해 영업손실로 58억원을 기록해 전년대비 적자전환했다고 19일 공시했다. 매출액은 17% 늘어난 2548억원을 기록했고 순손실은 235억원을 기록해 적자 규모가 더 커졌다.

회사 측은 “중장기 EPC 프로젝트 장기채권에 대한 대손충당금 등 118억원 인식으로 적자전환됐다”며 “종속회사 지분 평가 등으로 인한 평가손실 72억원 반영으로 손실이 커졌다”고 말했다.

이날 에스에너지는 결산배당으로 1주당 50원의 현금배당을 결정했다고 밝혔다. 시가배당율은 0.7%로 배당금총액은 5억8654만원으로 집계됐다.

