전북銀, 비대면 신규 외화예금 최고 90%까지 환율우대

[아시아경제 박선미 기자] JB금융그룹 전북은행은 비대면 외화예금 신규 고객을 대상으로 4개월 동안 비대면채널을 통해 거래시 최고 90%까지 환율 우대 혜택을 제공하는 '전북은행, JB는 달라($) 이벤트 시즌1'을 6월 30일까지 진행한다고 19일 밝혔다.

이벤트 기간 동안 전북은행 인터넷뱅킹, 뉴스마트뱅킹 및 모바일웹에서 외화정기예금, 외화보통예금, 외화자유적립식예금을 가입한 개인 및 법인 고객을 대상으로 하며, 외화보통예금의 경우 이벤트 기간 내에 영업점 창구에서 가입한 신규 계좌도 이벤트 대상에 포함된다.

이벤트 기간 내 가입한 외화예금 계좌를 보유한 고객은 이벤트 기간 동안 전북은행 인터넷뱅킹 또는 뉴스마트뱅킹을 접속해 건당 최소 미화 100달러 상당액 이상 최대 10만달러 상당액 이하 거래 시 거래 통화 및 상품별 거래 종류에 따라 환율 우대 혜택을 제공 받는다. 미국 달러화(USD)의 경우 90% 환율 우대가 적용되며, 유로화(EUR), 일본엔화(JPY)는 80% 환율 우대가 적용된다.

또한 외화보통예금은 입금 또는 지급 거래 시 환율 우대 혜택을 받게 되며, 외화정기예금은 초입금 거래시 환율 우대 혜택을 제공 받게 되고, 외화자유적립예금은 입금거래 시 환율우대 혜택을 제공받게 된다.

전북은행 관계자는 "달러 약세에 따라 환차익을 기대하는 개인고객들과 외환거래가 잦은 수출입업체 등 환율에 민감한 법인 고객들을 위해 환율우대 이벤트를 준비했다"며 "비대면채널을 통해 이벤트 혜택을 제공하는 만큼 앞으로 비대면 시대를 맞이해 외환 서비스를 강화하는데 주력하겠다"고 말했다.

