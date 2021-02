동의과학대학교, 향토 주류업체 골든블루와 산학협력

㈜골든블루 장학지원 프로그램 ‘마스터블렌더 육성 프로젝트’ 주류산업 인재 양성



김영도 총장 “국내 주류산업 발전 전문인력 양성, 현장 중심 교육 내실 다질 것”

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동의과학대학교(총장 김영도)가 2월 17일 ㈜골든블루(대표이사 김동욱)와 상호 교류와 발전을 위한 산학협력 협약을 체결했다.

이날 오전 대학 석당문화관에서 열린 협약식에는 동의과학대학교 김영도 총장, 고석조 산학협력단장, 김태경 미래평생교육사업단장, 이문조 미래융합학부장, ㈜골든블루 최용석 부회장, 정병선 운영관리본부장, 우성현 인사관리팀장 등 양 기관 관계자 8명이 참석했다.

협약에 따라 동의과학대와 ㈜골든블루는 2021학년도부터 국내 양조 시장 활성화와 건강한 주류문화를 선도하기 위한 실무자 양성 교육과정을 운영한다.

이는 2016년부터 ㈜골든블루가 국내 주류산업 발전을 위해 시행하고 있는 장학지원 프로그램인 ‘마스터블렌더 육성 프로젝트’의 연장선이다.

㈜골든블루에서는 2021학년도부터 장학생 2명을 선발해 동의과학대학교 미래융합학부 양조발효과 전문학사 과정을 지원한다.

장학금을 비롯해 실무에서 체득한 경험을 통한 현장직무 중심의 교육과정 개발 등을 지원하고, 전문인력을 체계적으로 관리해 인재 육성에 함께 나선다.

동의과학대학교는 2019년 부산지역 전문대학으로는 유일하게 교육부 ‘대학의 평생교육체계 지원사업(LiFE사업)’에 선정돼 양조발효과를 비롯한 성인 학습자 대상 4개 전문학사 과정을 신설했다.

양조발효과는 양조발효산업과 연계해 발효와 수제 맥주 제조공정관리 등의 전문지식과 창업 마인드를 갖춘 양조 전문인력 육성을 목표로 한다.

협약 세부내용으로는 ▲미래융합학부 양조발효과 교육과정 현장실습 및 교육지원 ▲우수졸업생 취업 지원 ▲상호 간 기술정보 및 연구자료 제공 ▲전공 교육과정 공동개발 및 교육 시행 ▲교재 및 교육과정 개발 공동 참여 등이다.

㈜골든블루 최용석 부회장은 “이번 동의과학대학교와의 산학협력 협약은 마스터블렌더 육성 프로젝트를 다양한 주류 분야로 확대하는 계기가 될 것”이라며 “지속적인 산학 협력을 통한 산업체와 대학 간 공생 협력 체제 구축으로 대학에서 양성한 전문인력을 산업 분야에서 적극적으로 활용할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

김영도 총장은 “국내 수제 맥주 시장의 급성장과 발효에 관한 관심이 증가하는 때 향토기업인 ㈜골든블루와 산학협력을 맺어 기쁘다”며, “국내 주류산업 발전에 이바지할 전문인력을 공동으로 양성하고 현장중심 교육의 내실을 다지는 기회로 삼겠다”고 말했다.

