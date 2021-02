윤종원 "펀드사태 힘들었다…금감원 조정절차 통해 손실보상"(종합)

올해 중소기업·소상공인의 코로나 위기 극복 지원에 업무 중점

[아시아경제 박선미 기자] "과거에 발생한 자금세탁방지 이슈, 사모펀드 문제 등이 표출돼 어려움이 있었다. 노사관계 또한 건설적으로 풀어나가는데 힘든 점이 많았다."

윤종원 기업은행장은 18일 취임 1주년을 맞아 비대면으로 진행된 서면 기자간담회에서 지난 1년간 힘들었던 점에 대해 이와 같이 말했다.

윤 행장은 디스커버리 펀드 사고와 관련해 금융감독원의 분쟁조정위원회 절차를 통해 손실 보상을 진행하겠다는 입장을 분명히 했다. 사적화해가 업무상 배임행위에 해당하지 않도록 우선 금감원의 분쟁조정 절차를 통해 객관성을 확보하겠다는 뜻이다.

사적화해는 말 그대로 금융사와 피해자들이 자율적으로 협의해 보상 수준을 결정하는 방식을 말한다. 기업은행은 지난해 디스커버리 펀드 고객과의 면담에 이어 지급유예에 따른 고객 불편 해소 차원에서 은행권 최초로 투자원금의 50%를 선가지급한 바 있다.

윤 행장은 "사적화해가 업무상 배임행위에 해당하지 않으려면 금융투자 관련 법령에서 정한 ‘자기책임원칙’을 지켜야 하는데, 자기책임원칙에 따른 사적화해를 하려면 당사자 간 책임 범위에 대한 객관성 확보가 중요하다"며 "객관성이 담보되는 금융감독원의 분쟁조정위원회 절차를 통해 손실 보상이 진행되는 것이 합리적 방안이라 생각한다. 앞으로 분쟁조정위원회에 성실히 임하는 등 고객피해가 최소화될 수 있도록 노력할 계획"이라고 말했다.

윤 행장은 기업은행이 디스커버리 펀드 사고 재발 방지 대책도 세웠다고 강조했다. 그는 "금융소비자 보호와 사고재발 방지를 위해 금융소비자보호그룹을 분리·독립하고, 고객 중심의 자산관리 컨트롤타워를 신설하는 등 조직개편과 내부통제 절차를 강화했다"며 "불완전판매 소지를 차단하기 위해 상품선정·판매 및 사후관리 전 과정을 개선했으며 다음달 초 음성봇 녹취 시스템도 도입할 방침"이라고 밝혔다.

올해는 코로나 위기 극복과 혁신경영의 성과 가시화에 중점

윤 행장은 올해 중소기업·소상공인의 코로나 위기 극복 지원에 업무 중점을 둘 방침이라고 밝혔다.

지난 한해 동안 중소기업·소상공인에게 약 25조원의 자금을 신규 공급하고 이자유예·만기연장 등 상환부담 완화를 병행 지원했다. 윤 행장은 "이자 및 원리금 유예가 종료되는 기업의 경우 상환 부담 완화를 위해 유예이자의 분할납부, 대출금 상환 유예, 대출금리 인하 등 코로나19 연착륙지원 프로그램을 신설해 운용할 계획"이라며 "올해 코로나19 피해기업에 대한 맞춤형 금융 지원을 지속하는 한편, 포스트 코로나 시대의 재도약을 위한 재무구조 안정화, 사업재편도 지원을 강화할 것"이라고 말했다.

아울러 향후 5년간 뉴딜 기업에 대출 20조원과 투자 5조원을 공급하고 1000개 이상의 중소기업에게 디지털·그린 전환 컨설팅도 지원할 방침이라고 했다. ESG(환경·사회·지배구조) 경영은 친환경 및 기후위기 대응에 앞장서고(E), 기업시민으로서 사회적 책임을 다하며(S), 건전한 지배구조 관리(G)를 지향점으로 중점 추진하겠다고 전했다.

한편 성숙한 노사문화가 형성될 수 있도록 노력하겠다는 뜻도 밝혔다.

윤 행장은 "희망퇴직 문제 해결을 위해 국책은행 노사가 함께 개선방안을 강구하고 정부와 지속 논의하고 있다"며 "다만 근로자추천이사제나 노동이사제는 기대와 우려가 공존하는 사안으로서 관련 법률의 개정이 수반되어야 추진 가능하다. 사외이사는 중소기업은행법 등 현행 법 절차에 따라 선임되는데 3월 중 복수 후보를 제청할 생각"이라고 말했다.



박선미 기자 psm82@asiae.co.kr